Tommaso Casillo presidente | svolta alla Soresa

(Di domenica 30 ottobre 2022)è il nuovodi, società della Regione Campania per la razionalizzazione della spesa sanitaria che svolge il ruolo di centrale acquisti.è senatore tra il 2001 e il 2006 e sottosegretario alle Infrastrutture nel Governo Prodi II. Successivamente ricopre l’incarico di vicedel consiglio regionale della Campania, nella legislatura 2015-2020. Ricandidato alle elezioni regionali del 2020 nella lista Campania Libera, che fa capo alDe Luca, non viene rieletto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La Repubblica

