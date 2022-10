(Di domenica 30 ottobre 2022) Argentini e napoletani, uniti ormai da lungo tempo nel nome di Diego Armando, si sono incontrati nuovamente in questo giorno celebrativo così importante. Numerosi, infatti, sono i tifosi arrivati nel capoluogo campano dall’per salutare il D10S insieme ai supporter azzurri. Il calcio che va oltre i colori e i confini spaziali, il calcio fatto di emozioni e di fede, il calcio che fa la storia:. FOTO: MuralesEmozioni al Murales: i tifosi dall’Al murales di Diego Armandoai Quartieri Spagnoli, ormai luogo di ritrovo peri tifosi ed appassionati di calcio, si sta svolgendo un evento celebrativo in occasione del compleanno del Pibe de Oro.i tifosi, napoletani e argentini, si sono ...

Spazio Napoli

Social e web non se la sono persa, forse nemmeno i tanti telespettatori davanti alla tv: non è sfuggita la palpata dell'allaromanista . Durante il ballo Belen ha fatto scivolare la ...... e - soprattutto - con nonna Maya , figura molto conosciuta nel quartiere e grandedel ... a vederlo gioire col Racing tornato campione d'13 anni dopo l'ultima volta grazie alle ... Tifosa argentina emoziona tutti: parole da pelle d’oca su Maradona e Messi (VIDEO) Nel giorno in cui il Pibe de Oro avrebbe compiuto 62 anni, Dalma e Gianinna hanno deciso di ricordarlo con un pensiero speciale che è subito diventato virale sui social: ecco che cosa hanno organizzat ...Nel pre-partita della sfida contro il Sassuolo il tecnico ha usato una citazione filosofica per descrivere la grandezza del Pibe de Oro ...