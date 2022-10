Terra Amara Anticipazioni Turche | Demir ha un' amante?

tornerà il 14 novembre prossimo , sempre che questo stop forzato del 31 ottobre e del 1° novembre 2022, non abbia scombinato i piani. Beautiful: la Soap andrà regolarmente in onda lunedì ...Uno dei personaggi più 'teneri' diè senz'altro la 'nonnina' Azize (Serpil Tamur), la madre di Hünkar Yaman (Vahide Perçin). Molto anziana, la donna è stata presentata fin dalle prime puntate come una persona affetta da ...Nelle nuove puntate di Terra Amara, Demir nasconde un incredibile segreto. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le Anticipazioni Turche della telenovela!Azize, la mamma di Hunkar affetta da demenza senile, farà parte del cast di Terra amara fino all'ultima puntata.