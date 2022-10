Tennistavolo | WTT Cup Finals Xinxiang 2022 | successi di Sun Yingsha e Wang Chuqin

Leggi su oasport

(Di domenica 30 ottobre 2022) A, in Cina, vanno in scena le WTT Cupdi: nel tabellone femminile Sundifende con successo il titolo vinto lo scorso anno a Singapore al termine di un tiratissimo derby cinese nel quale piega la campionessa olimpica Chen Meng per 4-3 (4-11, 11-4, 11-8, 12-10, 6-11, 10-12, 12-10). Nel torneo maschile il beniamino di casa, il cinese, vince un appassionante ultimo atto contro il giapponese Tomokazu Harimoto, superato per 4-2 (8-11, 11-8, 11-9, 11- 8, 8-11, 11-7), prendendosi così la rivincita dopo la sconfitta patita nel confronto diretto nel corso dei Mondiali a squadre ad inizio ottobre. Per il nipponico c’è il secondo posto per il secondo anno consecutivo. Foto: LaPresse