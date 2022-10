Tennis | Wta | Elisabetta Cocciaretto vince il torneo di Tampico

(Di domenica 30 ottobre 2022), 30 ott. - (Adnkronos) -trionfa nel Wta 125 dibattendo in finale la polacca Magda Linette, numero 55 del mondo e quinta testa di serie delper 7-6, 4-6, 6-1. Un cammino perfetto quello della 21enne marchigiana, numero 79 del ranking Wta, nelmessicano dove ha superato nell'ordine la canadese Bouzkova, la colombiana Osorio e la cinese Zhu. La ciliegina è arrivata in finale, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza contro la 30enne polacca.

Ashleigh Barty si sta godendo la sua vita dopo il ritiro dal. L'ex campionessa australiana nonché ex numero uno al mondo sembra questa volta aver deciso veramente di chiudere ...Domenica da incorniciare per ilfemminile azzurro, che celebra due vittorie con Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. La ...di fare un balzo di quindici posizioni nella classifica, ...In Spagna l'azzurra supera Kateryna Baindl, piegata con un duplice 6-4, e così risale a sua volta la classifica, esattamente come Cocciaretto.