Tennis | Jasmine Paolini vince a Les Franqueses del Valles e risale la china nel ranking WTA

(Di domenica 30 ottobre 2022) La domenica di grazia delfemminile italiano prosegue: dopo la vittoria nella notte di Elisabetta Cocciaretto in Messico, arriva quella dia Lesdel, in Spagna, che vale all’azzurra la bellezza di 140 punti nelWTA.domani salirà così a quota 880, in 63ma posizione, guadagnandone quindici rispetto a lunedì scorso e tornando ad essere la numero 3 d’Italia, di poco alle spalle di Lucia Bronzetti, 60ma, e di poco davanti proprio ad Elisabetta Cocciaretto, 64ma, e Camila Giorgi, 69ma. Numero 1 d’Italia è sempre Martina Trevisan, 27ma. Nella finale odierna del torneo, giocato sul cemento outdoor spagnolo, l’azzurra, numero 2 del seeding, supera l’ucraina Kateryna Baindl, piegata con un duplice 6-4 in un’ora e 35 ...

OA Sport

