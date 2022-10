OA Sport

La sua meteorica ascesa alla vetta delè coincisa prima con il repentino ritiro diBarty dopo la sua vittoria all'Australian Open, e poi ha accompagnato anche l'addio al...... 'Dopo la vittoria di Wimbledon ho pensato che la mia carriera poteva finire lì'Barty è ... Durante tutta la carriera Barty ha sofferto le pressioni derivanti proprio dal, ma alla fine ... Tennis, Ashleigh Barty: "Vincere Wimbledon era l’unica cosa che volevo, non tornerò in campo" Ashleigh Barty is “loving life at the moment”, but in her new book the former world No 1 admitted that the “fire died inside” after she won Wimbledon while she also revealed her struggles with body ...After winning Wimbledon, Barty appeared in just three tournaments in the rest of the 2021 season. Barty returned to action at the start of the 2022 season, when she won back-to-back titles at the ...