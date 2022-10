Studenti al Ministero con maschere dei Ministri | “Dopo occupazioni continuiamo mobilitazione Nessun merito per questo Governo”

la Repubblica

La partita dei sottosegretari aldell'Istruzione sembra essere destinata a chiudersi lunedì e in pole position tornano tre ... esattamente dieci anni fa, furono soprattutto gliche ...... regionali e c/o ilstesso: Signori, questa situazione è molto grave. Forse non vi ... ad insegnare per un tempo più o meno breve a classi disempre più demotivati, che non sanno ... Una carriera scolastica da 100 e lode vale 73 euro La platea degli aventi diritto si è ampliata, l’importo della borsa è aumentato e le risorse statali e regionali non sono ancora arrivate ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...