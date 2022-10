Stretta sui rave | Piantedosi porta in Cdm la proposta | confisca della strumentazione e intercettazioni su chat e social degli organizzatori

(Di domenica 30 ottobre 2022) Piano con la techno, stop ai raduni improvvisati sotto le casse circondati da furgoni nelle zone industriali o abbandonate del Bel paese. Il governo Meloni usa il pugno duro e punta a una rapidasuiparty, in linea con le norme già in vigore in altri paesi europei, che hanno determinato una riduzioneeventi di questo tipo. Il ministro dell’Interno, Matteo, ha infatti annunciato che durante il Consiglio dei ministri di domani, 31 ottobre, presenterà una prima bozza di provvedimento «per dare nuovi e più efficaci strumenti di prevenzione e intervento». L’obiettivo è quello di intervenire mediante laobbligatoria dei veicoli (camion e furgoni) ee delle apparecchiature musicali usate dagli ...

RomaToday

Il governo Meloni usa il pugno duro e punta a una rapidarave party , in linea con le norme già in vigore in altri paesi europei, che hanno determinato una riduzione degli eventi di ...Ci sarà unabenefici penitenziari per chi non collabora e il rinvio al 30 dicembre 2022 dell'entrata in vigore di alcune disposizioni della riforma Cartabia . Le misure sono in ... Stretta sui controlli stradali: oltre 700 sanzioni nel week end La stretta del nuovo ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - Dopo le navi umanitarie, arriva la stretta del Governo di centrodestra anche sui rave party. Piantedosi porterà domani ...L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni vuole arrivare a un dl prima dell’udienza della Consulta fissata per l’8 novembre ...