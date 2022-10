Stretta del governo sui rave party illegali | in migliaia a Modena | il ministro ordina lo sgombero

(Di domenica 30 ottobre 2022) Così riporta il nostro giornale partner Quotidiano.net: 'Ildell'Interno ha dato l'ok per interrompere l'evento. Chiuse per ore le uscite autostradali. Traffico in tilt. Le persone arrivate ...

...siano particolarmente propensi a rilasciare sostanze 'cerebralmente' piacevoli qualora la mente... Innanzitutto, in una stradao in un vicolo, non chiudere con la propria presenza le vie di ...Il cambio delle condizioni accelererà i rimborsi e potrebbe portare a unasulle condizionicredito all'economia reale, soprattutto in Italia e in Spagna dove la liquidità in eccesso è ...San Luca - Seconda sconfitta stagionale dell'Fc Lamezia Terme che perde di stretta misura a San Luca e scivola a - 8 dal rullo compressore Catania che, dal canto suo, battendo tra le mura amiche il Sa ...La Bce vuole limare gli extraprofitti bancari europei modificando retroattivamente le condizioni dei prestiti Tltro. Abi e Bdb in guardia per eventuali rischi ...