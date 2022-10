Gazzetta del Sud

Sale a 100 il numero delle vittime dell'attentato compiuto con due autobombe davanti al ministero dell'Istruzione, a Mogadiscio . Lo ha dichiarato il presidente Hassan Sheikh Mohamud. " Finora i morti ...- - > I ferito dopo il duplice attentato a Mogadiscio - Reuters . Due autobomba sono esplose a pochi minuti di distanza l'una dall'altra nei pressi del ministero dell'Istruzione di Mogadiscio. Sono in ... Strage in Somalia, autobombe davanti al ministero dell'Istruzione: 100 morti e 300 feriti Sale a 100 il numero delle vittime dell’attentato compiuto con due autobombe davanti al ministero dell’Istruzione, a Mogadiscio . Lo ha dichiarato il ...Due autobomba sono esplose al ministero dell'istruzione nel centro di Mogadiscio, mandando in frantumi le finestre degli edifici vicini. Lo hanno reso noto la polizia somala e testimoni. Le "esplosion ...