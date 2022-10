Spezia | Gotti | «Sconfitta? Fa male | perché la perdi al novantesimo su una palla che avevi tu»

Di contro, i granata di Davide Nicola hanno conquistato una vittoria fondamentale domenica scorsa contro una diretta concorrente alla salvezza come lodi Luca. E oggi si presentano al ...... la Fiorentina vince al 90' contro lo. Al Picco finisce 2 - 1 grazie al gol di Cabral in ... salendo a 13 punti in classifica, mentre gli uomini di, alla quinta gara senza vittorie, restano ...L'allenatore dello Spezia Luca Gotti ha parlato della sconfitta della sua squadra in sala stampa, spiegando che il ko è arrivato per la voglia di vincerla pur in dieci: ...Il tecnico: "Questo ko è una beffa. Abbiamo preso una ripartenza al 90', in inferiorità numerica, ma l'atteggiamento della squadra mi è piaciuto" ...