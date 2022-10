Spezia-Fiorentina | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 30 ottobre 2022) La domenica pomeriggio della dodicesima giornata del campionato di Serie A mette contro. Le due squadre non stanno ottenendo i risultati sperati in campionato nonostante le prestazioni. Ecco di seguito ledi. Lodi Luca Gotti non vive di certo un buon momento in campionato visti i risultati ottenuti nelle ultime partite. Gli aquilotti si trovano sedicesimo posto con 9 punti frutto di due vittorie, tre pareggi e sei sconfitte (nell’ultima giornata sconfitta contro la Salernitana per 1-0). Gotti dovrà fare a meno di Kovalenko e Bastoni fuori per infortunio. Lodavanti al proprio pubblico cercherà di sfornare una bella prestazione per ottenere punti importanti per la classifica. La ...