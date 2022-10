Spezia-Fiorentina | fischi e cori contro Italiano da parte dei tifosi di casa

Empoli - Atalanta 0 - 2. In campoe Cremonese - Udinese. Ieri i successi di Napoli, Juve e Inter. Partenopei in vetta a +4 sul Milan, chiamato a vincere stasera sul campo del ...Allo stadio Picco, il match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Sintesi1 - 1 MOVIOLA 1 Inizia la partita allo stadio Picco. Qualche minuto di ritardo per via di problemi tecnici all'arbitro Massa. 2 OCCASIONE! Gyasi sorprende la difesa ...45' - SI RIPARTE! Un cambio nella Fiorentina: entra Duncan al posto di Amrabat. --- INTERVALLO --- 45' +1' - FINE PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul punteggio ...45' - SI RIPARTE! Un cambio nella Fiorentina: entra Duncan al posto di Amrabat. --- INTERVALLO --- 45' +1' - FINE PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul punteggio ...