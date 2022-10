Spezia Fiorentina 0-0 LIVE | Terracciano salva tutto su Gyasi

Leggi su calcionews24

(Di domenica 30 ottobre 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaSintesi0-0 MOVIOLA 1? Inizia la partita allo stadio Picco. Qualche minuto di ritardo per via di problemi tecnici all’arbitro Massa. 2? OCCASIONEsorprende la difesa viola e calcia,para. Migliore in campo: PAGELLE: risultato e tabellino(3-5-2): Dragowski; Kiwior, Nikolaou, Ampadu; Reca, Agudelo, Ekdal, Bourabia, Holm; Nzola,(4-3-3):; Dodò, Quarta, Milenkovic, Biraghi; ...