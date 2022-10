Sopravvissuti | anticipazioni 5^ puntata 31 ottobre 2022 | tutti sotto attacco

(Di domenica 30 ottobre 2022) La fictionsi avvia verso la conclusione e lunedì 31andrà in onda su Rai Uno alle 21:20 la quinta(composta da due episodi). In questo appuntamento, i reduci dalla disastrosa traversata dell'Arianna saranno minacciati da qualcuno e si ritroveranno a dover cercare di proteggere le loro famiglie. Nel frattempo, Anita continuerà le sue personali indagini e cercherà di scoprire chi sia che minaccia i, quinta31: Luca e gli altriIl primo episodio della quintain onda il 31si intitola «Speranza» e vedrà ...

Ma ora l'attesa è tutta per le ultime due puntate diin onda domani ( QUI ledella penultima puntata) e martedì in prima serata su Rai1: i telespettatori rimarranno con il ...... Romeo e Giulietta , in onda alle 21.15 su Rai 5 Grande Fratello Vip (reality show), in onda dalle 21.10 su La5 Josephine, ange gardien (serie tv), in onda dalle 21.30 su La7D(fiction ...Nel gran finale di Sopravvissuti, Luca e gli altri superstiti nasconderanno delle verità sul naufragio, ancora ignote ...Lunedì 31 ottobre andrà in onda la quinta puntata della fiction Sopravvissuti. Ecco cosa accadrà nel corso della quinta serata.