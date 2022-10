Soccorso alpino in lutto | muore in un incidente in montagna il 25enne alpinista Jonas Hainz

il Dolomiti

TRENTO - Jonas Hainz, 25 anni, alpinista e membro deldi Brunico, è morto in un tragico indicente in montagna mentre saliva verso la cima del Monte Magro, nel gruppo Vedrette di Ries, in Alto Adige. "Purtroppo salutiamo il nostro compagno ...Jonas Hainz , 25 anni, alpinista e membro deldi Brunico , è morto in un tragico incidente in montagna mentre saliva verso la cima del Monte Magro, nel gruppo Vedrette di Ries, in Alto Adige. "Purtroppo salutiamo il nostro ... Due morti e decine di interventi, l'allarme del soccorso alpino: ''Sembra estate ma siamo a fine ottobre. Serve equipaggiamento appropriato'' (mi-lorenteggio.com) Madesimo, 30 ottobre 2022 – Intervento oggi pomeriggio, domenica 30 ottobre 2022, nella zona del Pizzo Emet. Verso le 15:00 è arrivata la richiesta di soccorso per cinque alpinist ...Bosco Chiesanuova - Ancora ricerche nel Veronese di Carmelo Busti, scomparso 4 mesi fa in montagna: su richiesta della Prefettura, il Soccorso alpino di Verona, assieme alle squadre ...