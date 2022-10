Soccorso alpino in lutto | muore in un incidente in montagna il 25enne alpinista Jonas Hainz

il Dolomiti

Jonas Hainz, 25 anni, alpinista e membro del Soccorso alpino di Brunico, è morto in un tragico incidente in montagna mentre saliva verso la cima del Monte Magro, nel gruppo Vedrette di Ries, in Alto Adige. "Purtroppo salutiamo il nostro compagno di squadra Jonas Hainz". Due morti e decine di interventi, l'allarme del soccorso alpino: ''Sembra estate ma siamo a fine ottobre. Serve equipaggiamento appropriato''. Malgrado la giovane età, Hainz era un alpinista esperto e lo scorso settembre aveva compiuto un'impresa sulle ombre del padre Christoph, anche lui alpinista, arrampicando in free solo - senza corda.