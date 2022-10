Silenzio sui brogli | italiani nel mondo | agiscano Meloni e Tajani

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 ottobre 2022) – “Passata la festa, gabbato lo santo”. Questo è il passaparola, ovviamente quello di maggior fair-play, che si passa la gente della nostra comunità degliresidenti all’estero, dopo gli esiti del voto e l’insediamento del nuovo governo. Conclusesi, e pure malamente, per i tantiovunque effettuati, le assurde vicende elettorali dei candidatinel, è successivamente calata, poco comprensibilmente, una coltre plumbea dida ogni parte di politici e politica italiana. E non è questo che si aspetta la nostra gente fuori dall’Italia, come ci segnalano nelle tante mail già pervenuteci. Non si accontentano, pur essendosi compiaciuti delle poche parole e del pensiero loro rivolto dal neo presidente del Consiglio nel discorso inaugurale e, successivamente al suo ...