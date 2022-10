Seul | strage durante party di Halloween | almeno 151 morti e 150 feriti nella calca | Autorità locali | centinaia di persone ancora disperse

7.00a festa Halloween:151 morti Sono saliti a 151 i morti dellanel distretto di Itaewon, a, ad una Festa di Halloween. Tra le vittime, 97 ragazze e 54 ragazzi (tutti con meno di ...Il governo metropolitano dinel frattempo emetteva messaggi di emergenza esortando le persone nella zona a tornare rapidamente a casa. Le foto diffuse mostrano centinaia di persone distese in ...Le parole del presidente Yoon-suk: "Non doveva succedere", si aggrava ancora il bilancio della strage a Seul con 151 morti e molti dispersi ...A Seul i festeggiamenti di Halloween si sono trasformati in tragedia. Almeno 151 persone sono morte e 150 sono rimaste ferite nella calca creatasi nel quartiere di Itaewon, dove migliaia di persone si ...