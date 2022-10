Seul | oltre 150 persone morte nella calca durante una festa di Halloween | decine di persone in arresto cardiaco video

Cresce ancora il bilancio della strage nel distretto di Itaewon per la calca generata durante un evento di Halloween. Ci sono anche80 feriti. Tra le vittime ci sono anche almeno 22 stranieri provenienti da Iran, Uzbekistan, Cina e Norvegia. Migliaia le segnalazioni di scomparsa. Il governo sudcoreano ha deciso sette giorni ...140 ambulanze sono state inviate sul posto ma per moltissimi non c'è stato nulla da fare: più ... Il governo metropolitano dinel frattempo emetteva messaggi di emergenza esortando le persone ...Rave party di Halloween a Modena: chiuse le uscite dell'autostrada A22. E la festa è in programma fino a martedì. In migliaia hanno raggiunto un capannone abbandonato a ...A Seul i festeggiamenti di Halloween si sono trasformati in tragedia. Almeno 153 persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite nella calca creatasi nel quartiere di Itaewon, dove migliaia di pers ...