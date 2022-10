Seul | la strage di Halloween | 153 morti | 355 dispersi Meloni | «L’Italia è vicina al popolo coreano in questo momento di grande dolore»

(Di domenica 30 ottobre 2022) «Una tragedia e un disastro che non dovevano accadere».il commento a caldo del presidente sudYoon Suk Yeol, a distanza di poche ore dallaavvenuta durante un evento dinel distretto di Itaewon, a. La calca venutasi a creare nella piccola via per l’occasione ha portato alla morte di almeno 153 persone. Tra loro, 22 stranieri provenienti da Iran, Uzbekistan, Cina (almeno una vittima secondo l’ambasciata a) e Norvegia. Un inferno causato dall’ammassamento di circa 100.000 persone, per lo più adolescenti o ventenni, negli asfittici vicoli della zona. «L’alto numero di vittime è stato il risultato del fatto che molti sono stati calpestati», ha spiegato Choi Seong-beom, capo dei vigili del fuoco di Yongsan, che include Itaewon. Ha aggiunto che il ...

