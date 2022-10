Seul | inferno alla festa di Halloween | 149 morti schiacciati e centinaia di feriti nella calca in strada

(Di domenica 30 ottobre 2022) Una notte davvero da incubo a. Almeno 149 persone sono morte e altre 150 sono rimaste ferite per le strade del quartiere di Itaewon, noto per i locali notturni e affollatissimo per...

, incubo calca ad Halloween. I testimoni: 'Ci calpestavamo, era impossibile respirare' ALLARME Poco dopo le 10.30 di sabato sera, Itaewon era diventato un luogo da cui scappare il più presto ...Il governo metropolitano dinel frattempo emetteva messaggi di emergenza esortando le persone ... Unin terra tra sacchi per i cadaveri, operatori di emergenza che eseguono la rianimazione ... Seul, inferno alla festa di Halloween: 146 morti schiacciati e centinaia di feriti nella calca in strada Scene strazianti, con migliaia di persone che si calpestavano a vicenda pur di uscire dalla calca. Una vera e propria tragedia quella di Seul nella notte di Halloween. Una serata che sarebbe ...La festa di Halloween a Seul, la prima celebrata nei locali e in strada dopo la pandemia, si è trasformata in un mattatoio: almeno 146 persone sono morte e 150 sono rimaste ferite nella calca che si è ...