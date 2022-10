Seul | almeno 153 morti nella calca di Halloween | 7 giorni di lutto nazionale

(Di domenica 30 ottobre 2022) Continua a salire il bilancio delle vittime della strage di, capitale della Corea del Sud. Sono153 ilegati allacreatasi nel quartiere di Itaewon, in occasione di un evento per festeggiare. L’ultimo aggiornamento che le autorità locali hanno fornito indica in 22 le vittime di nazionalità straniera. Il Governo sudcoreano ha stabilito 7diper il disastro di. Il presidente Yoon Suk-yeol ha affermato che questa tragedia “non avrebbe dovuto verificarsi“. Le persone, per lo più giovani e giovanissime, rimaste ferite sono 82. Le vittime – hanno dichirarato le autorità – sono 97 donne e 54 uomini. Tra gli stranieri rimasti uccisi ci sono persone ...

la festa per Halloween si è infatti trasformata in una strage: oltre 150 giovani sono morti ... Tra le vittime,22 sono cittadini stranieri. A scatenare il caos potrebbe essere stata la ...Sono arrivati in3.000, molti anche dall'estero : chi in auto, chi in camper, decisi a trascorrere questi ... sono i rischi per la sicurezza (a maggior ragione dopo la strage di Halloween a),...Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha dichiarato il lutto nazionale. Ci sono oltre 350 i dispersi e 80 feriti.Almeno 153 morti, tra loro anche quattro russi e un francese. Lutto nazionale in Corea del Sud fino al 5 novembre. Il cordoglio di Giorgia Meloni ...