(Di domenica 30 ottobre 2022) Il 25è ladal. Punto. Non è ladi cui parlava Berlusconi e non potrà mai essere lain cui si ricordano i caduti di tutte le ...

Globalist.it

Lo afferma Debora, capogruppo Pd alla Camera. Va bene che quasi 30 anni si assalti berlusconiani e post fascisti alla Resistenza stanno confondendo le acque. Ma il 25 aprile non è la ......è guidata dai presidenti dei senatori Simona Malpezzi e dei deputati Debora. Fanno ... "Abbiamo ribadito il nostro atteggiamento di opposizione che sarà moltoalla tenuta dei conti ... Serracchiani attenta: il 25 aprile è la Liberazione dal nazi-fascismo non la festa della libertà o altro” Debora Serracchiani replica a La Russa che ha detto di non voler sfilare il 25 aprile. Ma fa un po' di confusione ...Scotto aveva incalzato la premier Meloni così: "Non faccia confusione sulle date". Ma a confondersi era stato proprio lui. Poi la giustificazione sui social: "Manipolazione voluta..." ...