Serie C 2022 23 | il Renate cala il poker e si prende la vetta Manita Pordenone contro la Pergolettese

(Di domenica 30 ottobre 2022) Undicesima giornata del Girone A di/23.in vita, frena il Lecco, ancora una sconfitta per il Mantova. Di seguito la cronaca dei match. Ililsulla Feralpisalò e silain solitaria. Nerazzurri in vantaggio alla prima frazione di gioco, è Malotti al 26esimo a timbrare per primo il tabellino dei marcatori. Nella seconda frazione arriva prima il pareggio dei padroni di casa con Pilati al 57esimo e poi il nuovo vantaggio per gli ospiti con la doppietta di Sorrentino e l’autogol di Benedetti. Termina 2-3 tra Vicenza e Pro Vercelli. Primo tempo con ritmi altissimi, gli ospiti si portano su un doppio vantaggio con le reti di Vergara al 24? e Calvano al 29?, è poi Ronaldo sul finale di primo tempo ad ...

Icon Magazine

L'Italia femminile, fra le quattro teste digrazie al terzo posto nell'ultima edizione giocata nel 2021 a Doha, è nel gruppo C insieme a Messico, Paesi Bassi e Portogallo. La squadra maschile, ...TORINO - Piove sul bagnato in casa Juventus . Dopo , Massimiliano Allegri potrebbe infatti dover fare a meno anche di Weston McKennie . Il centrocampista statunitense è stato costretto a lasciare il ... 10 serie tv in uscita in autunno 2022 da non perdere SERIE A FEMMINILE, 8^ GIORNATA: SAMPDORIA-PARMA 0-0 PRIMAVERA 2, 7^ GIORNATA: MONZA-PARMA 0-2 (VIDEO INTEGRALE E INTERVISTA A MISTER BEGGI) SUPERCOPPA FEMMINILE AL TARDINI: LA PRESENTAZIONE IN ...La Limongelli Dinamo Basket Brindisi continua a stupire nel campionato di Serie C Gold: è arrivata un’altra vittoria, ancor più pesante della prima ottenuta ...