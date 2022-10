Serie A | Torino-Milan | l’analisi dell’avversario di questa sera | News

- Piove sul bagnato in casa Juventus . Dopo , Massimiliano Allegri potrebbe infatti dover fare a meno anche di Weston McKennie . Il centrocampista statunitense è stato costretto a lasciare il ...SottilCLASSIFICAA: Napoli punti 32*, Atalanta 27*, Milan 26, Lazio 24 ed Inter 24*, Roma e Juventus* 22, Udinese 21, Sassuolo 15*,14, Salernitana 13, Empoli 11*, Bologna 10, Fiorentina ...Partita difficile stasera, agli uomini di Juric si chiederanno gli straordinari per spegnere un Milan on fire, proprio come il motivetto del coro rossonero. L'ingegnere, come anche i tifosi granata, s ...Il Torino non vinceva da cinque partite prima di Udine e questo ... a maggio si tireranno le somme e si comprenderà quanto può realmente pesare Pellegri in Serie A. In altre parole, bisogna mantenere ...