Serie A – Torino-Milan | la diretta della partita del ‘Grande Torino’ | LIVE NEWS

Misi una buona parola per lui quando il Sassuolo decise di prenderlo") e naturalmente ha seguito con attenzione anche laA. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...Commenta per primo Il primo gol, bellissimo, inA. Alla Del Piero che è il suo idolo sin da bambino. Fagioli si è regalato un pomeriggio ... non ne vuole sapere di lasciare. Il 21enne ...Il Milan cercherà di ottenere la quinta vittoria consecutiva in Serie A stasera contro il Torino. Il Torino ha avuto un inizio di campionato altalenante ma nel complesso positivo; la squadra di Juric ...Sarri sfida la Salernitana con il dubbio Milinkovic. I rossoneri a casa del Torino. Gasperini prova a ripartire, Italiano a La Spezia ...