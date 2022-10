Serie A | rivivi la MOVIOLA | Lazio-Salernitana | ammonizione per Milinkovic e proteste biancocelesti Salta il derby

Tutto B

...misura il Picerno nel match valevole per l'undicesima giornata del girone C del campionato di... CROTONE - PICERNOIL LIVE DEL MATCH Buona partenza da parte dei calabresi, che costruiscono ......la quinta giornata diA di basket 2022/23. Grande vittoria dunque per Varese al Palasport "Lino Oldrini", che permette ai lombardi di salire al settimo posto in classifica con sei punti.... RIVIVI IL LIVE TB - Diretta Goal Serie B: vincono Frosinone, Parma e Ascoli. Pari tra Cagliari e Reggina, torna al successo il Palermo Ancora prima che la quinta stagione di «The Crown» venga mostrata al pubblico, sta già suscitando scalpore. Simone Simmons, un'amica della defunta principessa Diana, ha definito i creatori della serie ...Undicesima giornata d’andata del girone A di serie D: all’Attilio Bravi (oggi dalle ore 14,30), si gioca Bra-Chieri. SEGUI CON NOI LA DIRETTA TESTUALE! FORMAZIONI E TABELLINO Bra: Ujkaj, Pautassi, Qui ...