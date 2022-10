Serie A basket 2022 23 | successo all’overtime per Trieste | Napoli battuta 92-95

(Di domenica 30 ottobre 2022) 92-95 nel match tra Gevie Pallacanestro, partita valida per la quinta giornata diA di/23. Grande vittoria dunque peral Palabarbuto, che permette agli ospiti di salire a quota 2 punti in classifica. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partitaparte molto bene, con un ispirato Williams e un preciso Gaines al tiro. I partenopei così vanno sul +9, sfruttando i tanti errori al tiro e in impostazione di. Gli ospiti tuttavia provano a rimanere in partita, con i canestri di Bartley, senza però riuscire mai a stare vicino nel punteggio. Il primo periodo infatti si conclude consul +10, con il punteggio di 26-16. Nel secondo quarto ...

Il video con gli highlights di Olimpia Milano - Verona 78 - 54 , sfida valevole per la quinta giornata del campionato diA1 2022/2023 di. Tutto facile per i meneghini, che travolgono gli avversari e tornano al successo dopo la battuta d'arresto a Venezia. Sugli scudi Thomas, Melli e Ricci, tutti in doppia ...77 - 61 nel match tra Bertram Yachts Derthona Tortona e Umana Reyer Venezia , partita valida per la quinta giornata diA di2022/23. Grande vittoria dunque per Tortona al Palaenergica Paolo Ferraris, che permette ai padroni di casa di mantenere il primo posto in classifica con 10 punti. Ecco il video con ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Per i piemontesi è il quinto successo su cinque giornate e primo posto insieme alla Virtus Bologna. L'Olimpia Milano supera senza problemi Verona per 78-54 ...