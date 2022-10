Seoul | strage di Halloween a Itaewon 151 i morti | tra questi 19 stranieri

Leggi su panorama

(Di domenica 30 ottobre 2022) Quella che doveva essere la tradizionale festa diper le strade di, uno dei quartieri della movida diin Corea del Sud, si è trasformato in una tragedia. Circa 50 persone sono state sottoposte a rianimazione cardiopolmonare dopo aver subito un arresto cardiaco in apparente connessione con una festa di, hanno dichiarato i vigili del fuoco che hanno sottolineato di aver ricevuto "almeno 81 chiamate da persone diche dicevano di avere difficoltà a respirare". Le autorità stimano che ci siano circa 100 persone coinvolte, compresi i feriti, ma il numero esatto delle vittime non è noto. Il presidente Yoon Suk-yeol ha ordinato ai funzionari di prestare rapidamente i primi soccorsi e curare le persone. Contemporaneamente, il primo ministro Han Duck-soo ha dato ...