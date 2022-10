Seoul | i video della calca che ha ucciso oltre 150 giovani nel quartiere della movida Prima la ressa poi la tragedia video

(Di domenica 30 ottobre 2022) Una quantità di gente fuori dal comune in uno spazio ridottissimo. Questo l’ingrediente mortale alla baseche è costata la vita a150 ragazzi durante una festa organizzata in occasione del weekend di Halloween nella capitale sud coreana. Le autorità locali stimano che sul posto ci fossero circa 100 mila persone. Ipostati dagli stessi ragazzi sui social durante larendono l’idea di quello che è accaduto: corpi contro corpi talmente compressi da generare panico e difficoltà a respirare. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

