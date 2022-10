Senato | Verducci | ' La Russa rispetti suo ruolo | 25 aprile festa di tutti'

(Di domenica 30 ottobre 2022) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Il presidente del, che è la seconda carica dello Stato, della Repubblica italiana nata dalla Resistenza, alla domanda se celebrerà il 25risponde: 'Dipende'. No. Il 25non 'dipende' da come vorrebbe riscriverlo Ignazio La. Il 25è e resterà ladella Liberazione dal regime fascista e dell'occupazione nazista". Così ilre Francescodel Partito Democratico. "Ladigli italiani, la data fondativa della Repubblica, il simbolo della libertà e della democrazia, dei valori antifascisti di emancipazione su cui poggia tutta la nostra Costituzione e tutto quello che noi siamo. Il Presidente delabbia rispetto ...

