La Svolta

Giorgia Meloni ha ottenuto la fiducia del Parlamento (235 voti alla Camera e 115 al) e la ... Eppure non sono mancate le solite schermaglie, tra tutte quella con Deborah("Le pare ...E che dire di un'altra new entry, questa volta al, Ilaria Cucchi (Sinistra Italiana) che si ... Il podio dei peggiori , questa settimana, va a Debora. Non si è, forse, accorta che è ... Ultimo'ora: Senato: Serracchiani, 'La Russa divisivo, 25 aprile festa tutti italiani' Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Il Presidente del Senato farebbe bene a ricordare che il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani perché è la festa della democrazia e della libertà dal nazifascismo con ...Soumahoro che si infuria perché non gli danno del "lei La Cucchi che difende i collettivi violenti La Murgia che pontifica contro il maschilismo Sul podio c'è di peggio: ecco chi (e perché) ...