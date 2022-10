Senato | Letta | ' 25 aprile festa di tutti italiani | anche di chi stava da parte sbagliata'

Micromega

Giorgia Meloni stringe sui sottosegretari mentre su Ignazio La Russa , presidente del, scoppia la polemica: al centro di un'intervista alla Stampa ci sono anche i temi del 25 ...Pd -dà il ...... compreso il mancato voto di Fi per Ignazio La Russa alla presidenza del. Primarie Pd, ma è ...interne innescate dalla sconfitta elettorale e dall'incertezza su chi succederà a Enricoin ... Lettera aperta a Enrico Letta sul vergognoso silenzio dei senatori del Pd Il presidente del Senato Ignazio La Russa interviene a precisare . «Alla presidente Malpezzi che rispetto e di cui apprezzo l'onestà intellettuale e a chi in queste ore mi ...Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Alla presidente del gruppo Pd Malpezzi che rispetto e di cui apprezzo l onestà intellettuale e a chi in queste ore mi sta attaccando, chiedo cortesemente di leggere ...