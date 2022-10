Sci | Brignone e Goggia atlete Fisi dell' anno - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Per la quarta volta nella storia il premio è stato assegnato a pari merito, durante lo Skipass di ...Federicae Sofia Goggia hanno vinto il premio riservato all'Atleta FISI per l'anno 2022. Le due campionesse delloalpino si sono aggiudicate a pari merito l'ambito riconoscimento per l'atleta ...Le due campionesse azzurre hanno ottenuto a pari merito, dopo una votazione che ha coinvolto oltre centomila appassionati, il premio di "Atleta dell'anno Fisi 2022".Le vincitrici del premio "Atleta FISI dell'anno" per il 2022 sono Federica Brignone e Sofia Goggia. Le due stelle dello sci alpino italiano hanno condiviso il riconoscimento.