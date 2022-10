Schillaci ci liberi dagli ayatollah del Covid

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 30 ottobre 2022) “Non avrai altro virus all’infuori di me”, questo in estrema sintesi ciò che glidel regime sanitario stanno ribadendo quasi all’unisono dopo che il governo appena insediato ha cominciato a liberare il Paese dal giogo delle loro residue misure liberticide che per circa tre anni hanno tenuto in scacco il Paese. Ora, che a reagire scompostamente ad una normalizzazione giunta con grande ritardo, visto che i numeri ci dicono da tempo che il-19 è clinicamente in via di estinzione, fossero tutti coloro che hanno lucrato su una pandemia che in Italia è stata ingigantita oltre ogni misura era ampiamente prevedibile, ma non è accettabile che persino il Capo dello Stato, il quale è rimasto muto di fronte allo scempio dei nostri diritti costituzionali, si mettesse di traverso, sostenendo di proseguire con la prudenza, dal momento che il ...