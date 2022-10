Scandicci | donna di 38 anni accoltellata dal suocero Arrestato per tentato omicidio

... dove in provincia di Firenze un suocero accoltella sua nuora alle spalle , laè in prognosi riservata. I media riferiscono che un 83enne diha aggredito una 38enne di origini ......è finita in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata accoltellata dal suocero a, ... Sia l'83enne, per il forte stato d'agitazione in cui è stato trovato, sia la, sono stati ...E' stata accoltellata dal suocero, in una casa di San Giusto, a Scandicci. La donna, 38 anni, di origine slovacca, è stata ferita sabato sera, 29 ottobre 2022. I carabinieri hanno arrestato il suocero ...La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico ed è in prognosi riservata. Ricoverato anche l'anziano, piantonato dai carabinieri ...