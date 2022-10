(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) –-sketch dipubblicato sui sucial a 100dall’inizio di, in onda dal 7 all’11 febbraio. “Ci sono tante cose fare: le canzoni, i vestiti… Ma come ti vesti”, chiede. “Non lo so, in questo momento – risponde– le canzoni te le faccio sentire tra 100”. “Questo la prende alla leggera”, conclude il coconduttore della 73esima edizione della storica kermesse canora. MENO CENTO #pic.twitter.com/nrJHGyjh8K — Festival di(@Rai) October 30, 2022 L'articolo proviene da Italia Sera.

Adnkronos

Rai 1 metterà in palinsesto lo show il venerdì sera , con partenza prevista il 5 maggio(o ... Si tratta di Rocío Munoz Morales , co - conduttrice del Festival di2015 al fianco di Carlo ...Video - sketch di Amadeus e Gianni Morandi pubblicato sui sucial a 100 giorni dall'inizio di, in onda dal 7 all'11 febbraio. 'Ci sono tante cose fare: le canzoni, i vestiti... Ma come ti vesti', chiede Morandi. 'Non lo so, in questo momento - risponde Amadeus - le canzoni te le ... Sanremo 2023, -100 giorni: il video di Amadeus e Gianni Morandi (Adnkronos) – Video-sketch di Amadeus e Gianni Morandi pubblicato sui sucial a 100 giorni dall’inizio di Sanremo 2023, in onda dal 7 all’11 febbraio. “Ci sono tante cose fare: le canzoni, i vestiti… M ...(Adnkronos) - Video-sketch di Amadeus e Gianni Morandi pubblicato sui sucial a 100 giorni dall'inizio di Sanremo 2023, in onda dal 7 all’11 febbraio. "Ci sono tante cose fare: le canzoni, i vestiti ...