Sangue | mannaia in mano | Donnarumma irriconoscibile | stupisce tutti | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Gianluigimai visto così. Il portiere della Nazionale e del Paris St. Germain ha pubblicato su Instagram una foto in cui appare alle prese con in festeggiamenti di Halloween. Il portiere indossa il costume di un chirurgo con un coltello tra le mani tutto insanguinato. Al suo fianco una ragazza vestita da infermiera. Un modo divertente per trascorrere questa festa che soprattutto all'estero viene vissuta un po' come un carnevale di fine anno. E in tanti sui social hanno commentato la foto diapprezzando la scelta del costume. Certonei panni di un chirurgo che ha per le mani una. E i festeggiamenti di Halloween non si sono tenuti solo a Parigi dalle parti di Gigio, ma anche in Italia. È di queste ore la notizia di un mega rave party a ...