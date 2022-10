Salernitana | Nicola | 'Grande soddisfazione | abbiamo gestito bene i momenti della gara'

Tutti i pericoli creati dallasono passati dai suoi piedi. Mazzocchi 6 : il gol della ...7,5 : schiera una squadra equilibrata e cinica, che non va in confusione nemmeno in ...Tutti i pericoli creati dallasono passati dai suoi piedi. Mazzocchi 6 : il gol della ...7,5 : schiera una squadra equilibrata e cinica, che non va in confusione nemmeno in ...Sorpresa all’Olimpico, la Salernitana batte 3-1 la Lazio e frena la corsa dei ... Al 76’ il tris della formazione di Nicola: Coulibaly serve a sinistra Bradaric che crossa in maniera perfetta per Dia."Siamo soddisfatti e contenti per il livello della partita che abbiamo fatto. Abbiamo fatto uno step migliorativo, siamo stati molto bravi a gestire ...