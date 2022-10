Salernitana | Fazio | «Che bello tornare all’Olimpico»

(Di domenica 30 ottobre 2022) Le parole di Federicodopo la vittoria dellacon la Lazio: « Noi dobbiamo fare punti contro tutti, anche contro le big» Intervenuto a DAZN nel post-partita di Lazio-, Federicoha dichiarato: «Il gol è stato, ho aiutato la squadra a vincere. Una prova di quello che vogliamo, fare punti sempre. Sono molto contento. Per me il gol vale tanto, poi ho vissuto tanti anni belli qua e quando ritorno mi sento a casa. Ho fatto tante partitee ho bei ricordi. Peccato per i primi 40 minuti, abbiamo preso gol su una distrazione. Nel secondo tempo abbiamo ricominciato a giocare ed è arrivato il pareggio. Noi dobbiamo fare punti contro tutti, sia con le squadre che lottano per la salvezza che contro le big. Oggi peccato per la mancanza dei ...

E dopo un'occasione per Piatek e una per Zaccagni, la Salernitana raddoppia: Candreva mette dentro un pallone interessante dentro l'area di rigore, dove sul secondo palo Fazio - ex romanista - può segnare. Lazio-Salernitana 1-3 Sepe 6,5: chiamato poco in causa, gli è mancata un pizzico di reattività. Fazio 7,5: guida a dovere la linea a tre e va spesso in aiuto. Prima il vantaggio Lazio con Zaccagni, poi la rimonta targata Candreva e Fazio. Federico Fazio, un passato alla Roma e una salvezza da conquistare con la Salernitana.