Salernitana | Candreva | «Esultanza? Ho esultato dentro»

(Di domenica 30 ottobre 2022), le parole di: «Ribery è una grandissima persona e un grande uomo, ci sta dando una grande mano con la sua esperienza» Antonioè intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la vittoria della suacontro la Lazio: «Hoper il grande gol che ho fatto, ha aiutato la squadra a rientrare in partita. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra difficilissima. Lo step che abbiamo fatto è la consapevolezza dei nostri mezzi. Siamo stati umili rimanendo in partita. Abbiamo saputo soffrite e fatto una grande gara. Dobbiamo tenere i piedi per terra, gara dopo gara. La strada è ancora lunga. Ribery è una grandissima persona e un grande uomo, ci sta dando una grande mano. Sta mettendo la sua esperienza al servizio della ...

Un gol bellissimo, quello dell'esterno della Salernitana Antonio Candreva alla Lazio. Talmente bello che anche un professore dei tocchi sotto come Cesc Fabregas, oggi al Como in Serie B, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento. ROMA (ITALPRESS) – La Salernitana, con una clamorosa rimonta, batte la Lazio 3-1 allo stadio Olimpico nella 12esima giornata di Serie A. I biancocelesti erano andati in vantaggio con Zaccagni nel primo tempo. Gol dell'ex per Antonio Candreva, il primo contro la Lazio. Ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista romano ha esaltato l'impresa compiuta all'Olimpico.