Saldamente con la Nato | tiepida con l’Ue Meloni di governo vista da Lusetti

Leggi su formiche

(Di domenica 30 ottobre 2022) “Più che una risorsa, Salvini per ilsarà un pungolo. Per non dire un problema”. Le fughe in avanti su Sanità e pensioni del leader del Carroccio, pare abbiano gettato un po’ di (ulteriore) scompiglio tra le file del nuovo esecutivo. Mentreè concentrata a compilare la finanziaria, Matteo Salvini batte sui suoi punti programmatici. “È un chiaro tentativo di voler imporre alla sua linea, a dispetto dei numeri e degli equilibri della maggioranza”. La vede così Renzo, ex democristiano della prima ora, già segretario della Camera dei deputati fino al 2013, quando ha deciso di non ricandidarsi. Salvini a mettere in difficoltà ilha tutto da perdere. Perché assumere questa linea? È un tentativo di sopravvivere. Il leader del Carroccio continuerà a spostare l’attenzione ...