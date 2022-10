(Di domenica 30 ottobre 2022) La tv di Stato russa ha mostrato immagini di soldati liberati daglinell'ambito di unoditra i due paesi nel conflitto, cinquanta per entrambi i lati. Non è stata indicata la località dove sono arrivati i militari di Mosca, che dopo essere scesi da un aereo e essere stati accolti dai familiari, sono stati caricati su alcuni bus.

Liberoquotidiano.it

... con lo sganciamento europeo dallae con la ricerca spasmodica di nuove fonti, mantenere una ... Ankara firmò nel novembre del 2019 quel memorandum (MoU) che, attraverso un utiledi ...... data la storica dipendenza del Paese dalla Cina per le esportazioni, dallaper l'energia e ...prime all'interno degli emergenti abbiano registrato notevoli profitti nelle ragioni di, i ... Russia, scambio di prigionieri con gli ucraini: ecco il ritorno a casa Quattro navi da guerra della flotta del Mar Nero della Federazione russa, tra cui una fregata e una nave d'assalto anfibia, sarebbero esplose nella baia di Sebastopoli. La Russia ha accusato la Gran B ...(LaPresse) Cinquantadue ucraini, tra cui due ex difensori dell'acciaieria Azovstal, sono stati rilasciati in uno scambio di prigionieri con ...