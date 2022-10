(Di domenica 30 ottobre 2022) “Questa spada simboleggia la forza. Simboleggia la mia anima e quella del nostro popolo che ti sostiene”. Era il 25 aprile del 2019 quando Kim Jong Un proferiva queste parole all’indirizzo di Vladimir Putin. Al termine del loro primo incontro in assoluto, a Vladivostok, il presidenteno regalò al suo omologo russo una spadana. Il capo del Cremlino ricambiò e offrì a sua volta un dono altrettanto emblematico: un set da tè, accompagnato da una sciabola russa e dalla promessa di visitare presto ladel. La pandemia di Covid-19 avrebbe impedito a Putin di essere invitato a Pyongyang ma, in quell’occasione, i due capi si piacquero subito e si impegnarono a rafforzare i legami tra i loro Paesi, come evidenzia Federico Giuliani su it.insideover.com . Oggi Kim e Putin sono ancora più ...

Il Denaro

Kim salutava la crescente " cooperazione strategica e tattica , il supporto e la solidarietà" tradel Nord. Per non farsi mancare niente, due settimane prima, il primo agosto, mentre ......papa Francesco oggi all'Angelus ha voluto immediatamente esprimere la sua vicinanza alladel ... secondo quanto riferito dalla polizia coreana si tratta di cittadini di Cina, Iran,, Stati ... Russia e Corea del Nord mai così vicine - Ildenaro.it La Corea del Sud è sotto shock per la strage di Halloween: finora sono 153 i morti accertati, 82 i feriti e 355 dispersi ...Salgono ad almeno 153 le persone che hanno perso la vita nella calca che si è creata in occasione dei festeggiamenti di Halloween nel quartiere di Itaewon a ...