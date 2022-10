Il Corriere della Città

Quali lobby Ad esempio quella dei dipendenti Ama o di altre municipalizzate: ai rifiuti non su raccolgono eper uno, primario, tra i tanti motivi: la no disponibilità dei ...... perché oggettivamente incompatibili per il tipo di attività esercitata (trattano erifiuti classificati per lo più come pericolosi secondo le tabelle dei codici CER) con un'area verde ... Roma, smaltiscono illegalmente rifiuti speciali: denunciati 3 uomini Çelik e Ibañez verso il rientro Zeki Çelik non è disponibile dalla gara in casa contro il Betis, quando fu costretto a uscire dal campo a causa di un infortunio. Oggi però sembra che il turco sia rius ...Roma, 28 ottobre 2022 -Grande successo per la OPI Since 82 al PalaAtlantico, una struttura che comincia a diventare familiare per la boxe romana in attesa che il Comune, come dichiarato da un ...