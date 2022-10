Risultati Serie A – Torino-Milan 2-1 | tabellino e marcatori | News

QUOTIDIANO NAZIONALE

Solito ricco programma domenicale inC, con 19 partite: in campo tutto il girone C e nove gare del girone A, che si completerà con il posticipo del lunedì sera (alle 20.30) Piacenza - Padova. Ecco tutto quanto accaduto. Girone A ...Empoli - Atalanta 0 - 2, Spezia - Fiorentina 1 - 2, Cremonese - Udinese 0 - 0, Lazio - Salernitana 1 - 3. Ieri i successi di Napoli, Juve e Inter. Partenopei in vetta a +4 sul Milan, chiamato a ... Serie A oggi: live match, risultati e classifica. Empoli-Atalanta alle 12.30