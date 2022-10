RISULTATI | Goddess of Stardom Tag League – Day 2

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 30 ottobre 2022) Continua laofTagcon il secondo giorno di gara. Si tratta dell’ultimo show prima del pay-per-view di HiroshimaFestival di giovedì prossimo. Utami Hayashishita e Saya Kamitani dell’AphroditE sono tornate in azione per la prima volta come duo dal 18 giugno e hanno dato il via alla loro tagcontro le We Love Tokyo Sports.diofTag– Day 2 Mai Sakurai batte Momo Kohgo BlueBlock: BMI2000 (Natsuko Tora & Ruaka) (2) battono wing*gori (Hanan & Saya Iida) (0) meltear (Tam Nakano & Natsupoi) vs. Mafia Bella (Giulia & Thekla) vs. MaiHime (Maika & Himeka) finisce in pareggio dopo 15 minuti Blue ...