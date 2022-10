Riciclo i cartoni e ne faccio organizer per armadi e cassetti | è facilissimo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 30 ottobre 2022) In tutte le nostre case ci sono sempre tantissimi oggetti che non sappiamo dove riporre, quindi, a volte si crea confusione e disordine nei vari ambienti della casa. Una delle migliori soluzioni per poter conservare diversi oggetti è quella di scegliere delle scatole ampie e comode. Ad esempio, puoi trasformare delle semplici scatole di cartone in fantastici cesti per riporre tutti i tuoi oggetti. Se ti piace ilcreativo e l’arte del fai da te, puoi creare con le tue mani dei favolosi contenitori porta oggetti per la tua casa. Dai un’occhiata a queste idee e trai spunto per i tuoi progetti! Con facili passaggi puoi rivestire le tue scatole con la stoffa, con lo spago, con la carta e tanto altro. Scatole di cartone rivestite di stoffa Per questo progetto procurati un pezzo di stoffa colorata e una bella scatola di cartone. Procedi spruzzando sulla superfice ...